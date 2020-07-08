Социолог предсказал, чего ждать от выборов на Украине этой осенью

По мнению эксперта Андрея Манчука, украинцы, когда-то проголосовавшие за действующего президента страны, разочарованы в своем выборе. Владимир Зеленский нарушил обещания, прозвучавшие в период избирательной компании. По мнению народа, нынешний лидер ничем не отличается от предыдущего.

Политическая ситуация не меняется: отношения с Москвой стали хуже, русский язык на территории многонациональной страны продолжают дискриминировать. Правящая партия «Слуга народа» не привлекла к уголовной ответственности ни одного управленца из команды Петра Порошенка. Хотя лозунг о наказании предыдущего президента — «Придет весна — будем сажать» — принес на выборах 2019 года много голосов в пользу Зеленского.

Неэффективность нынешнего правителя украинцам доказал период коронавируса. Разорившимся предпринимателям и жителям, оставшимся без работы в период пандемии, государство не оказало никакой поддержки.

«Все это заставляет серьезно задуматься о ближайшем политическом будущем украинского президента, которого досрочно начинают рассматривать в качестве „хромой утки“», — рассказал Андрей Манчук.

Граждане Украины, в том числе представители националистической оппозиции, накалены до предела. Именно протесты мирных жителей в канун выборов украинские политики планируют использовать в своих целях для изменения в составе органов власти.