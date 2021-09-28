«Меню» из российских проституток в Испании сделали социальной рекламой

В Испании некоммерческая организация выпустила социальную рекламу против проституции. Ее иллюстрацией стала фотография «меню», где указаны цены на девушек в том числе с русскими именами. У НКО потребовали снять баннеры и извиниться.

PR-акцию устроила Nueva Vida. Баннеры организация разместила на автобусных остановках, рассказав о рекламе в Facebook. На них изображено выставленное на улицу «меню дня», где особым блюдом указана русская девственница.

Основными блюдами в НКО сделали список из русских женских имен и их возраста — от 17 до 35 лет. К ценам добавили бонусом марихуану, без презерватива, кокаин с изнасилованием.

Реклама Nueva Vida возмутила русских жителей Испании, которые заметили, что «иногда отсутствие этики может загубить самые лучшие намерения».

Баннеры сочли провокационными в посольстве РФ. Дипломаты пообещали связаться с организацией и переговорить с попечителями НКО, указанными на ее сайте. Среди них есть министерства, финансовые организации и другие институты.

В посольстве подчеркнули, что использовать в работе столь неуместные методы недопустимо. Дипмиссия потребовала срочно снять плакаты и не допускать «подобных выходок в дальнейшем».

Возмущение высказали и в Русском доме в Мадриде. Его представители связались с организатором акции и выступившими в ее поддержку ведомствами.

«Руководитель Русского дома в Мадриде Сергей Сарымов провел разговор с главой ассоциации о непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации», — подчеркнули в Facebook Русского дома.

Отмечено, что руководство ассоциации извинилось за сложившуюся ситуацию и назвало проведение кампании попыткой привлечь внимание общественности к проблеме проституции без привязки к национальности.