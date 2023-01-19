Мир 19 января 2023, 07:12 «Социальная смерть» шокировала украинскую беженку в Великобритании Беженка с Украины Знаткова рассказала о «социальной смерти» в Великобритании из-за языка РИА «Новости»

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Елена Знаткова и ее дочь Дарья приехали на запад Великобритании в качестве беженцев. Они пожаловались журналистам на «социальную смерть» из-за незнания языка и проблемы с поиском жилья, рассказал сайт Wales Online.

«Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что из-за языкового барьера это сведение на нет моего опыта, моих знаний, моих навыков», — рассказала мать.

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Украинка работала на родине преподавателем в вузе, имела степень магистра государственного управления, а в британском городе Кардифф вынуждена помогать таким же приезжим, устраивать социальные и культурные мероприятия. Кроме того, женщина записалась на языковые курсы в местном колледже и задумала поступить в университет. Ее 18-летняя дочь Дарья тоже пожаловалась на языковой барьер, несмотря на то, что изучала английский на родине. Она устроилась работать в кофейню.

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Семья жила в центре города по программе «Дома для Украины». Однако все больше спонсоров в Великобритании передумали в ней участвовать, и многие беженцы остались без жилья. Такая же проблема настигла женщин — до 20 февраля им придется найти новую квартиру или получить статус бездомных и переселиться в общежитие или гостиницу от муниципалитета.