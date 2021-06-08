Социалист Кастильо обогнал соперника на выборах в Перу

Кандидат от левой партии «Свободное Перу» Педро Кастильо лидирует на выборах президента в Перу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Национальное бюро избирательных процессов.

В данный момент он набрал 50,2%. Глава правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори пока получила 49,7%. «Произошел ряд нарушений. Мы считаем важным это показать. Партия „Свободное Перу“ придерживается стратегии искажения результатов воли народа», — заявила Фухимори. Наблюдатели из Межамериканского союза избирательных организаций с этим не согласны. По их словам, все прошло в соответствии с «международными стандартами».