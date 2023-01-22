Мир 22 января 2023, 20:59 Социал-демократы Германии пересмотрят свою политику по отношению к России DPA: Социал-демократическая партия ФРГ заявила о пересмотре политики в отношении России РИА «Новости»

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, готовится к пересмотру внешней политики, в частности по отношению к России. Об этом сообщило агентство DPA.

Немецкие депутаты запланировали обсуждение документа под названием «Социал-демократические ответы на меняющийся мир» на 23 января.

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«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира», — указали в его тексте.

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В документе утверждается, что Германия слишком долго полагалась на совместное будущее с Россией. При этом упоминается и необходимость пересмотра сотрудничества с Китаем. Авторы также отвели Германии ведущую роль в Европе и призвали сделать страну сильным партнером НАТО.

Ранее вице-президенты бундестага Вольфганг Кубики и Катрин Геринг-Эккардт обратились к властям ФРГ с призывом передать ВСУ танки Leopard. По слова депутатов, отправка этих типов вооружений на Украину поможет Германии полностью сохранить собственную обороноспособность.