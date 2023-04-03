Мир 03 апреля 2023, 02:02 Социал-демократическая партия проиграла на выборах в Финляндии Премьер Финляндии Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах РИА «Новости»

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Социал-демократическая партия проиграла на парламентских выборах в Финляндии. Об этом премьер страны Санна Марин сообщила во время выступления после завершения голосования, ее слова привело издание The Guardian.

Национальная коалиционная партия во главе с Петтери Орпо набрала большее количество голосов и одержала победу на выборах.

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«Поздравляю остальных, „коалиционеров“ и „Истинных финнов“. Демократия высказалась, и финны проголосовали. Сейчас мы празднуем», — отметила Марин.

По мнению премьера, это «великий день», поскольку СДП смогла показать «хороший результат».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее одобрил закон о ратификации протокола по вступлению Финляндии в альянс. Это была последняя страна, чьего одобрения ждала скандинавская страна для вступления в НАТО.

О скором присоединении Финляндии к НАТО также объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, до появления в военном блоке нового члена остались буквально считанные дни.

Заявку Швеции, которая подавалась одновременно с Финляндией, пока поставили на паузу. Турция не одобрила заявку страны.