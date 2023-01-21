Мир 21 января 2023, 15:53 Сотрудницы эскорта раскрыли подробности работы на форуме в Давосе Daily Mail рассказала о работе сотрудниц эскорта на экономическом форуме в Давосе Unsplash

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Количество сотрудниц сферы интим-услуг в Швейцарии значительно вырастает во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе. Крупные бизнесмены и политики приглашают и оплачивают поездки сотрудниц эскорта из различных европейских агентств. С девушками пообщались журналисты газеты Daily Mail, чтобы узнать скрытую от посторонних глаз темную сторону форума.

Одна из представительниц древнейшей профессии, представившаяся Саломе, рассказала, что ее пригласил к себе постоянный клиент. Во время звонка она находилась в Германии, но мужчина оплатил перелет девушки на частном самолете.

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«Давос — это власть, деньги и секс, и все трое — хорошие партнеры в постели», — подчеркнула она.

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По словам Саломе, клиент поселил ее в отличном номере, где они прекрасно провели время. Девушка добавила, что речь идет не только об интимных услугах. Многие клиенты любят вести интеллектуальные беседы, чтобы отвлечься от накопившихся проблем.

«Тот факт, что у меня есть степень по философии и немецкой литературе, гарантирует, что они хорошо проведут время не только в сексуальном, но и в интеллектуальном плане», — подчеркнула она.

Сотрудница сферы интим-услуг отметила, что главное в ее работе — это сохранение анонимности имен клиентов и содержания разговоров. За это ее особенно ценят.

Сфера интим-услуг в Швейцарии легализована, поэтому девушки платят налоги и проходят регулярные медицинские осмотры.

Представительницы специализированных агентств заявили, что начали получать заявки на эскортниц еще за несколько месяцев до начала форума. Приезд и проживание сотрудниц оплачивают клиенты.

Один из участников форума рассказал, что девушек в Давос привозят со всей Европы на автомобилях, поездах и даже вертолетах. Небольшие агентства бронируют в гостиницах номера, куда поселяют сотрудниц. Там они проводят все время и выходят только по вызову.