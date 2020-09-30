Сотрудница посольства США с травмой головы умерла в Киеве

Сотрудница посольства США умерла в киевской больнице. Женщину с травмой головы нашли в лесном массиве возле железнодорожных путей.

Как сообщила киевская полиция в Facebook, нападение произошло в среду, 30 сентября. Женщину без сознания и с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина в Шевченковском районе Киева. Врачи не смогли спасти ее жизнь — женщина умерла в больнице.

Полицейские осмотрели ее вещи и нашли удостоверение сотрудницы посольства Соединенных Штатов. Сейчас следователи ищут свидетелей и очевидцев происшествия в больнице и на месте, где случилось ЧП.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству сотрудницы американского посольства может быть причастен высокий (до двух метров ростом) мужчина с короткими темными волосами. В полиции сообщили, что предполагаемый преступник был одет в футболку, черные шорты и темно-синие кроссовки.

Правоохранители продолжают его искать. Все собранные по этому происшествию сведения зарегистрировали в Шевченковском управлении столичной полиции.