Мир 02 января 2023, 21:55 Сотрудницу Иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств на $2,5 млн Daily Mail: работницу Иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств на $2,5 млн Unsplash

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Сотрудницу украинского Иностранного легиона обвинили в краже лекарств на сумму 2,5 миллиона долларов. Медикаменты предназначались для бойцов ВСУ, написало издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона.

В краже лекарств и пожертвований уличили уроженку Венгрии Эмешу Файк. Расследование организовала Служба безопасности Украины. Согласно отчету офицера, в октябре 2022 года на один из киевских складов доставили партию медикаментов, которые так и не дошли до украинских военнослужащих.

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По словам Файк, она ничего не знала о лекарствах, но ответственный за их доставку сотрудник отметил, что женщина присутствовала при прибытии машины. Также офицер сообщил, что Файк присвоила себе пожертвования, предназначавшиеся для бойцов ВСУ.

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Помимо Файк, обвинения предъявили шести должностным лицам государственного концерна «Укроборонпром». Офис генпрокурора Украины пояснил, что речь идет о растрате более пяти миллионов гривен (около 136 тысяч долларов) при закупке товаров для ВСУ. Приобретенные товары передали в одну из воинских частей, но они оказались непригодны для использования. Сейчас решается вопрос о наказании подозреваемых.