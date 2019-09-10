  • Сотрудница Starbucks вернула россиянину сумку с крупной суммой денег в Дубае

    10 сентября 2019, 03:59

    Светлана Степанова

    Гражданка Филиппин, которая работала в одной из сетевых кофеен Дубая, обнаружила сумку со 195 тысячами дирхамов (около 53 тысяч долларов). Деньги присвоить себе женщина не решилась. Подробности истории опубликовало издание Gulf News.
    Сотрудница Starbucks вернула россиянину сумку с крупной суммой денег в Дубае

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    Сумку забыл в кафе Dubai Mall (самого крупного торгового центра Дубая) кто-то из посетителей. Внутри помимо денег оказалась чековая книжка, два чека на 1,7 тысячи и 136 тысяч долларов. В одном из отделений лежали личные документы.

    Сотрудница кафе ждала, что забывчивый клиент вернется за пропажей. Когда этого не произошло, она отнесла находку в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что владельцем сумки является «российский брокер». Он даже не заметил того, что лишился имущества, до тех пор, пока ему не позвонили полицейские.

    Эта история произошла еще в середине весны, но огласку получила лишь теперь. Об инциденте стало известно после того, как полицейские Дубая официально поблагодарили честную филиппинку.