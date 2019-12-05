Сотрудница полиции устроила истерику и ранила мать подозреваемого. Видео

Полиция округа Гринвилл (штат Южная Каролина, США) опубликовала видео с нагрудной камеры своей сотрудницы. На кадрах запечатлен момент, когда офицер стреляет в подозреваемого и случайно попадает в его мать.

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Инцидент произошел 20 октября. Сорокалетнего Шона Кайзера заподозрили в магазинной краже. Женщина-полицейский встретила предполагаемого вора около дома его матери. Когда офицер начала по бумажке зачитывать подозреваемому его права, тот направился в здание. Сотрудница последовала за ним, ухватив Кайзера за футболку.

После нескольких минут пререканий и попыток сотрудницы правопорядка схватить Кайзера за руку, тот толкнул ее на пол. У офицера после этого случилась истерика: она вытащила пистолет и начала кричать мужчине, чтобы он опустил руки.

«А вы отойдите!» — обратилась она к его матери и еще одной женщине, появившейся в комнате.

Мать подозреваемого Дайан Марос встала около сына и попросила сотрудницу дождаться прибытия коллег.

«Не говорите, что мне делать!» — продолжила кричать женщина в форме.

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После того как она ухватила мать Кайзера за руку, тот бросился на обидчицу. Сотрудница, имя которой не раскрывается, выстрелила, ранив Дайан.

Мать подозреваемого с того времени находится в больнице, сообщило издание Greenville News. Женщину-полицейского на время расследования инцидента перевели на административную работу, вскоре она приступит к своим обычным обязанностям.

Кайзера взяли под арест. Помимо магазинной кражи его обвиняют в сопротивлении при задержании и нападении на сотрудника полиции.

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