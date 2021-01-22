Сотрудница «МакАвто» рассказала о скрытой камере, снимающей водителей

Сотрудница «Макдоналдса» из Великобритании раскрыла подписчикам в TikTok секрет, что позволяет сервису «МакАвто» работать без ошибок. По ее словам, работникам помогает одно устройство, о котором мало кто догадывается.

Оказалось, что когда автомобилисты заказывают еду, их и машину фотографирует камера. Это нужно, чтобы сотрудник в кассе знал, кому отдавать заказ. Об этом написало издание Daily Mail.

«Так что не ковыряйтесь в носу, когда делаете заказ, потому что мы это видим и составляем о вас мнение», — сказала она.

В комментариях работники сети заметили, что систему внедрили после того, как подъезд к большинству точек «МакАвто» сделали многополосным.

Одна работница добавила, что благодаря установленной камере видит, как люди порой кричат и бьют руль автомобиля в припадке ярости. Это происходит из-за того, что в меню может не оказаться желаемой еды.

Ранее появился рейтинг сетей фастфуда, которые наиболее популярны в России. На первом месте оказался «Макдональдс». В тройку вошли также KFC и Burger King.