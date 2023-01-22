Мир 22 января 2023, 14:26 Сотрудница Иностранного легиона пригрозила опубликовать компромат на ВСУ Daily Mail: сотрудница Иностранного легиона Украины Файк сообщила о компромате на ВСУ Википедия

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Глава отдела по связям с общественностью Иностранного легиона украинской армии Эмеше Файк сообщила о наличии у нее информации, которая способна нанести непоправимый ущерб украинской армии. Об этом написало издание Daily Mail.

На видеозаписи, которая попала в руки британской газете, Файк рассказала о сведениях, которые касаются иностранных наемников в ВСУ и коррупции в рядах армии.

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«С геополитической точки зрения эта информация является просто катастрофической, так как в случае оглашения может стать огромной победой для российской стороны», — уточнили в материале.

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Файк неоднократно пытались уволить из легиона, однако она сохраняла должность путем шантажа и угроз.

В начале января стало известно, что 30-летнюю женщину заподозрили в краже медицинских препаратов у ВСУ на общую сумму в 2,5 миллиона долларов. Файк ответила, что ничего не знает о существовании партии лекарств, пропажу которой ей вменяют.