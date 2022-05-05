Сотрудница американской тюрьмы влюбилась в заключенного и сбежала вместе с ним

Заместитель директора тюрьмы в американском штате Алабама Вики Уайт сбежала вместе с заключенным Кейси Коулом Уайтом, обвиняемым в убийстве. По словам окружающих, ранее между ними сложились «особые отношения». Об этом сообщало издание True Crime Daily.

ЧП случилось еще 29 апреля. По информации следствия, сотрудница тюрьмы Вики Уайт должна была доставить заключенного Кейси Коула Уайта, являющегося ее однофамильцем, в суд. Их автомобиль покинул территорию тюрьмы в 09:30 — с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Заключенные исправительного учреждения рассказали следствию, что между Вики и Кейси сложились «особые отношения», не исключено, что женщина влюбилась в преступника. Окружной прокурор Крис Коннолли шокирован и искренне разочарован произошедшим.

«Я бы доверил Вики свою жизнь, серьезно. Она была нашей надежной помощницей и отличным сотрудником», — сказал он.

В настоящее время писками беглецов занимается полиция штата. Удалось обнаружить личную радиостанцию надзирательницы, рацию департамента шерифа, находившуюся в автомобиле, и наручники, которые изначально были надеты на заключенного. Мобильный телефон Вики отключен, его невозможно отследить. Автомобиль, на котором уехала пара, также пока не найден.