  • Сотруднику Офиса Зеленского подарили атлас, чтобы больше не путал Литву и Латвию

    17 октября 2019, 15:28

    Дарья Бунякова

    Сотрудник пресс-службы Офиса президента Украины перепутал Литву с Латвией. В наказание работнику вручили географический атлас, чтобы не допускал больше подобных ошибок. Об этом в Facebook рассказал замглавы офиса Кирилл Тимошенко.
    Сотруднику Офиса Зеленского подарили атлас, чтобы больше не путал Литву и Латвию

    «Вчера в посте офиса президента Украины в соцсети была ошибка в написании названия страны, которую исправили. Специалист по работе с социальными сетями, который допустил ошибку, получил в подарок взыскание и географические атлас. Приносим свои извинения читателям», — сказано в сообщении Тимошенко.

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    Речь идет о посте с фотоотчетом. Украинский лидер 16 октября приезжал с официальным визитом в Латвию. Позже на странице его Офиса появились кадры из поездки под названием «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры».

    Сообщение отредактировали через 10 минут, но такое весомое упущение не смогло остаться незамеченным.

    Сотрудники пресс-службы Зеленского не дружат с географией еще с начала лета. Президент Украины посещал столицу Канады, но в офисе написали, что он в Торонто, хотя главный город страны — Оттава.