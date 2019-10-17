Сотруднику Офиса Зеленского подарили атлас, чтобы больше не путал Литву и Латвию

«Вчера в посте офиса президента Украины в соцсети была ошибка в написании названия страны, которую исправили. Специалист по работе с социальными сетями, который допустил ошибку, получил в подарок взыскание и географические атлас. Приносим свои извинения читателям», — сказано в сообщении Тимошенко.

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Речь идет о посте с фотоотчетом. Украинский лидер 16 октября приезжал с официальным визитом в Латвию. Позже на странице его Офиса появились кадры из поездки под названием «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры».

Сообщение отредактировали через 10 минут, но такое весомое упущение не смогло остаться незамеченным.

Сотрудники пресс-службы Зеленского не дружат с географией еще с начала лета. Президент Украины посещал столицу Канады, но в офисе написали, что он в Торонто, хотя главный город страны — Оттава.