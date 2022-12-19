Мир 19 декабря 2022, 21:22 Сотрудников миграционной службы Израиля задержали за незаконную выдачу паспортов россиянам Полиция Израиля задержала пять человек за незаконную схему с выдачей паспортов россиянам РИА «Новости»

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Дело о мошенничестве завели в отношении трех сотрудников управления миграции Израиля за незаконную выдачу паспортов страны россиянам. По данным издания Srugim, сотрудники ведомства за взятки выдавали «клиентам» нужные документы, которые те использовали для безвизовых путешествий по миру.

В связи с тем, что с начала года количество прибывших в страну россиян значительно выросло, то ожидание документа могло растянутся на месяцы.

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Такое положение дел устроило не всех. Среди ожидающих израильских паспортов оказались те, кому они нужны для путешествий по миру. При этом некоторые из клиентов находились в стране только транзитом или имели временный вид на жительство, но оставаться в Израиле постоянно не планировали, а значит, прав на получения паспорта у них не было.

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Услуги для быстрого оформления документов россиянам оказывали двое посредников. Уговорами и взятками они договориливались с чиновниками из управления миграции и оформляли вне очереди биометрические документы для своих клиентов.

В ходе расследования полицейские задержали трех сотрудников управления, а также двух посредников. Завтра подозреваемые предстанут перед магистратским судом Тель-Авива, который изберет для них меру пресечения. По данным источника журналистов в правоохранительных органах, это только первые задержания в рамках раскрытой схемы. Все незаконно выданные паспорта в управлении пообещали аннулировать в ближайшее время.