Сотрудников McDonald’s заставили разогревать холодные гамбургеры под дулом пистолета. Видео

Двое посетителей McDonald’s во Флориде заказали пять гамбургеров. Но все они оказались холодными. Под дулами двух пистолетов они отправили сотрудника ресторана их разогревать.

Как стало известно Daily Mail, он сделал вид, что пошел к плите на кухню, а сам потихоньку набрал 911. Пока бандиты ждали гамбургеры, приехали полицейские. Они обезоружили и арестовали двух мужчин. При обыске их машины была найдена марихуана.