01 февраля 2023, 20:15
Сотрудников DHL задержали по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР
DHL подтвердила арест 4 сотрудников по делу о покушении на главу Русского дома Сытого
Четырех сотрудников DHL задержали по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР. Эту информацию ТАСС подтвердил представитель немецкой компании экспресс-доставки грузов и документов.
«После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги 16 декабря 2022 года, мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырех сотрудников DHL», — отметил он.
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По словам представителя компании, руководство активно взаимодействует с властями в рамках расследования произошедшего, а также осуждает незаконное использование своей сети.
Полиция Центрально-Африканской Республики ранее задержала семь человек по подозрению в причастности к теракту против главы Русского дома. Среди них оказались сотрудники почты, через которых Сытый получил посылку с заложенной бомбой.
Глава Русского дома попал с травмами в госпиталь в Банги после взрыва посылки. Покушение было совершено в декабре 2022 года. МИД РФ назвало произошедшее террористическим актом. Позже Сытого перевезли в Россию для лечения.
Правоохранители завершили расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого и передали его судебному следователю.
Африка
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