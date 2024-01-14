Мир 14 января 2024, 07:47 Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинских митингующих Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Секретная служба США эвакуировала сотрудников Белого дома и представителей прессы из-за пропалестинского митинга. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Во время демонстрации в защиту палестинцев митингующие прошли маршем возле Белого дома и повредили его ограду. Протесты начались после ударов США по Йемену. Демонстранты во время митинга бросали предметы в полицию и демонстрировали «деструктивное поведение».

Реклама

«Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, перевела сотрудников Белого дома и представителей СМИ в другое место во время пропалестинского протеста», — процитировал телеканал заявление секретной службы охраны.

Ранее США и Великобритания атаковали йеменских хуситов, которые нападали на связанные с Израилем торговые суда в Красном море. Военные 13 января ударили по военно-морской базе армии Йемена, с которой боевики запускали ракеты. В ночь с 11 на 12 января американские и британские ВМС обстреляли четыре йеменских провинции.