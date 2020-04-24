Сотрудников Amazon обвинили в использовании закрытой информации частных продавцов

Отмечается, что речь идет о работниках тех подразделений, которые разрабатывают товары, продающиеся под брендами, закрепленными непосредственно за компанией.

По данным издания, некоторые сотрудники получили в свое распоряжение закрытую документацию. Кроме отчетности о продажах, это технические характеристики наиболее популярной продукции тех или иных продавцов.

«Мы знали, что не должны были этого делать», — признался один из сотрудников Amazon.