Сотрудники завода в Минске устроили митинг. Они потребовали прекратить разгон акций протеста

После двух дней акций протеста, которые всеми средствами разгоняли белорусские власти, не выдержали рабочие завода имени Козлова в Минске.

Люди высказали свое недовольство событиями в белорусской столице. Сотрудники заявили, что они и их дети получили травмы. Об этом изданию Sputnik рассказал заместитель директора Минского электротехнического завода имени Козлова Валерий Щербо.

По его словам, с работниками уже побеседовали и всех выслушали.

«У каждого свое общественное мнение, каждый его высказал. Нашли какую-то точку взаимопонимания. С генеральным директором обсудим, как дальше быть, и соберем профактив», — сообщил Щербо.

Массовые акции протеста несогласных с результатами выборов в Белоруссии начались сразу после закрытия участков 9 августа. Люди вышли на улицы и площади Минска и других городов страны, но их стали разгонять слезоточивым газом, резиновыми пулями и дубинками.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко, правящий страной последние 26 лет, набрал более 80% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская — чуть больше 10%.