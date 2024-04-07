07 апреля 2024, 14:52
Сотрудники военкомата под Одессой избили подростка-сироту
«Страна.ua»: сотрудники украинского военкомата избили 14-летнего сироту
Сотрудники военкомата в Одесской области избили и попытались силой мобилизовать 14-летнего подростка-сироту. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По его данным, 2 апреля парня «жестоко задержали» на улице в Измаильском районе и затолкали в автобус, угрожая оружием. При этом мальчику «заломили руки». В микроавтобусе он сопротивлялся, и работники военкомата прикладывали ему дуло автомата к виску и лбу, а затем избили и связали. Когда же вскрылся его юный возраст, подростка высадили прямо на трассе.
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Известно, что он живет с бабушкой, родителей нет. Занимается спортом, поэтому знаком с основами самообороны. Парень рассказал обо всем в школе. Местные жители решили обратиться к правоохранителям и омбудсмену. Официальных комментариев по ситуации ни от кого пока не поступало.
Ранее пленный боец ВСУ пожаловался, что его насильно мобилизовали, несмотря на болезни и травму. Машина военкомата подъехала, когда он вышел за молоком.
Одесса
Украина
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