Мир 07 апреля 2024, 14:52 Сотрудники военкомата под Одессой избили подростка-сироту «Страна.ua»: сотрудники украинского военкомата избили 14-летнего сироту РИА «Новости»

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Сотрудники военкомата в Одесской области избили и попытались силой мобилизовать 14-летнего подростка-сироту. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, 2 апреля парня «жестоко задержали» на улице в Измаильском районе и затолкали в автобус, угрожая оружием. При этом мальчику «заломили руки». В микроавтобусе он сопротивлялся, и работники военкомата прикладывали ему дуло автомата к виску и лбу, а затем избили и связали. Когда же вскрылся его юный возраст, подростка высадили прямо на трассе.

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Известно, что он живет с бабушкой, родителей нет. Занимается спортом, поэтому знаком с основами самообороны. Парень рассказал обо всем в школе. Местные жители решили обратиться к правоохранителям и омбудсмену. Официальных комментариев по ситуации ни от кого пока не поступало.

Ранее пленный боец ВСУ пожаловался, что его насильно мобилизовали, несмотря на болезни и травму. Машина военкомата подъехала, когда он вышел за молоком.