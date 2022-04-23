Сотрудники Управления безопасности в Японии еще не нашли тонущее судно

Сотрудники Управления безопасности на море не могут найти в море около острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1, которое тонет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Поисковая операция продолжается.

Судно сообщило о затоплении, а потом перестало выходить на связь. На его борту находятся 26 человек. 24 из них — пассажиры, еще двое — капитан и его помощник. Они надели спасательные жилеты и ожидают помощи. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее Минобороны РФ заявило, что на загоревшемся ракетном крейсере «Москва» погиб один военный. 27 членов экипажа считаются пропавшими без вести, 396 — эвакуированы.

Пожар на крейсере произошел 13 апреля. Судно получило повреждения из-за взрыва боеприпасов. Экипаж пытался потушить пожар, но в итоге справиться с огнем не получилось.

Минобороны сообщило, что оказывает поддержку семьям погибшего и пропавшим.