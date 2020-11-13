Сотрудники Ubisoft уточнили данные о захвате заложников в Монреале

Сотрудники Ubisoft стали писать в Twitter, что их офис в Монреале не был захвачен. Спецоперация полиции проходит в соседнем здании.

«Тут все в порядке. Все случилось совсем в другом здании. Берегите себя», — написал сотрудник Ubisoft Montreal Дарби Макдевитт.

Изначально сотрудников студии-разработчика видеоигр для безопасности вывели на крышу здания. Полиция пока не подтвердила информацию о захвате заложников ни в офисе Ubisoft, ни в соседних зданиях. Информации о пострадавших нет.

Местный телеканал TBA Nouvelles со ссылкой на источник в полиции сообщил, что могут быть захвачены около 10 человек. Полиция разместила объявление в Twitter с просьбой не приезжать в этот район Монреаля. Полицейский спецназ проводит спецоперацию около офиса Ubisoft.

Ubisoft Montreal — студия-разработчик видеоигр. Она была основана в 1997 году. Она отвечает за развитие таких серий игр, как Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs.