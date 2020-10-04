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    04 октября 2020, 01:11

    Сотрудники службы президента Литвы ушли на изоляцию после визита Макрона

    Анатолий Минкин

    Положительные тесты на коронавирус сдали два члена делегации президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Вильнюс. Врачи попросили уйти на самоизоляцию пятерых сотрудников администрации главы Литвы, которые контактировали с зараженными. Об этом сообщила пресс-служба правительства балтийской республики.
    Сотрудники службы президента Литвы ушли на изоляцию после визита Макрона

    Все изолированные сдадут тесты на коронавирусную инфекцию. К ним присоединится президент Литвы Гитанас Науседа вместе со своей супругой Дианой. Лидеру государства и его семье врачи разрешили не уходить на самоизоляцию.

    Сейчас медики выясняют, кто еще из работников администрации мог вступать с представителями французской делегации и заразиться от них коронавирусом. В пресс-службе отметили, что во время визита Макрона соблюдались все требования и рекомендации для того, чтобы избежать заражения. В частности все получили средства индивидуальной защиты и соблюдали безопасную дистанцию при общении друг с другом.

    В ходе своего визита в Вильнюс Эммануэль Маркрон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она заявила, что получила от французского лидера обещание помочь разрешить политический кризис в республике и добиться освобождения всех политических заключенных.

    Новости SMI.FM