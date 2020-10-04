Сотрудники службы президента Литвы ушли на изоляцию после визита Макрона

Все изолированные сдадут тесты на коронавирусную инфекцию. К ним присоединится президент Литвы Гитанас Науседа вместе со своей супругой Дианой. Лидеру государства и его семье врачи разрешили не уходить на самоизоляцию.

Сейчас медики выясняют, кто еще из работников администрации мог вступать с представителями французской делегации и заразиться от них коронавирусом. В пресс-службе отметили, что во время визита Макрона соблюдались все требования и рекомендации для того, чтобы избежать заражения. В частности все получили средства индивидуальной защиты и соблюдали безопасную дистанцию при общении друг с другом.

В ходе своего визита в Вильнюс Эммануэль Маркрон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она заявила, что получила от французского лидера обещание помочь разрешить политический кризис в республике и добиться освобождения всех политических заключенных.