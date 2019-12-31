Сотрудники СБУ вымогали выкуп у семей пленных

Освобожденный 29 декабря в ходе обмена задержанными между республиками Донбасса и Украиной по формуле «124 на 76» житель Мариуполя Александр Стельников рассказал, как сотрудники СБУ зарабатывают на пленных.

В интервью Донецкому агентству новостей он сообщил, что силовики вымогают у родственников задержанных деньги за освобождение и принимают «заказы» на задержания.

Он рассказал, что СБУ контролирует любые финансовые потоки и покрывает добровольческие батальоны, которые занимаются «отжимом». Например, силовикам дают деньги за задержание неугодного человека. Стельников утверждает, что знаком с одним из таких арестованных. Он просидел в тюрьме два года. Сотрудники СБУ предлагали родственникам его выкупить.

Они называли и 10 тысяч долларов, и один миллион гривен, но даже если бы и были такие деньги, то тяжело поверить, что они нас отпустили бы Александр Стельников бывший пленный.

Освобожденный в результате обмена Виктор Скрипник рассказывал, что сотрудники СБУ пытали заключенных, выбивая из них признания в прохождении военной подготовки на территории России.

Обмен пленными по формуле «124 на 76» состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения Горловка — Майорское. Это первый за два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.