19 мая 2023, 14:59
Сотрудники СБУ убили российского военнопленного на допросе
СК России: сотрудники СБУ забили до смерти российского пленного военного на допросе
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) жестоко избивают российских военнопленных. Новые факты бесчеловечного обращения с военнослужащими, попавшими в плен, обнародовал Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, один из военных, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что сотрудники СБУ применяют насилие к пленным. Одного из бойцов били с такой силой, что он умер, когда вернулся в камеру.
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По словам военного, на его груди охранники вырезали скандинавский символ ради эксперимента, чтобы посмотреть, как он будет смотреться, и сделать потом себе такую татуировку. При этом грозились бить током, если тот будет кричать.
«Данные материалы будут приобщены к уголовным делам, ранее возбужденным в отношении граждан Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее СК России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам. Кроме того, под уголовные дела попали начальники СИЗО в Киеве и Харькове из-за пыток пленных российских военных. Всего с 2014 года российский следователи возбудили свыше 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.
СБУ
СК РФ
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