Мир 19 мая 2023, 14:59 Сотрудники СБУ убили российского военнопленного на допросе СК России: сотрудники СБУ забили до смерти российского пленного военного на допросе Пресс-служба Следственного комитета

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) жестоко избивают российских военнопленных. Новые факты бесчеловечного обращения с военнослужащими, попавшими в плен, обнародовал Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, один из военных, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что сотрудники СБУ применяют насилие к пленным. Одного из бойцов били с такой силой, что он умер, когда вернулся в камеру.

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По словам военного, на его груди охранники вырезали скандинавский символ ради эксперимента, чтобы посмотреть, как он будет смотреться, и сделать потом себе такую татуировку. При этом грозились бить током, если тот будет кричать.

«Данные материалы будут приобщены к уголовным делам, ранее возбужденным в отношении граждан Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее СК России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам. Кроме того, под уголовные дела попали начальники СИЗО в Киеве и Харькове из-за пыток пленных российских военных. Всего с 2014 года российский следователи возбудили свыше 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.