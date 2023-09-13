Мир 13 сентября 2023, 05:58 Сотрудники СБУ сбежали из Купянска Гагин: сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления ВС России Служба Безопасности Украины

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Бегство сотрудников СБУ из Купянска подтверждает успешность наступления российских подразделений на Купянском направлении. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

На этом направлении, как заметил Гагин, бойцы ВС России «взяли хороший темп наступления».

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«Маркером того, что оно (наступление — прим. ред.) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы», — сказал Гагин.

Он добавил, что это больше походило просто на бегство. В Купянске, по словам советника врио главы ДНР, остался некий оперативный состав, который пока находится там.

ВС России добились определенных успехов на Купянском направлении на фоне контрнаступления ВСУ. Авторы материала в The New York Times отметили, что именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком».

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации на этом направлении до 25 украинских солдат за сутки. Также под удар российских военных попала техника ВСУ, в числе которой боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства. Кроме того, украинские бойцы лишились гаубицы TRF1 французского производства и Д-20, САУ «Гвоздика».