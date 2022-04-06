Сотрудники роддома в Мариуполе рассказали, как им приходится работать во время обстрелов

Роддом, который находится в Левобережном районе Мариуполя, продолжает свою работу даже во время активных боевых действий. Об этом RT рассказали сотрудники.

По их словам, здесь не только принимали роды во время обстрелов, но и лечили различных пациентов.

«Женщина была доставлена к нам из другого роддома после обстрела с серьезными травмами… Нам удалось ее спасти, ее прооперировали. Ребенок, к сожалению, не выжил. Она была на 37-й неделе беременности», — рассказала работница учреждения.

Из-за перебоев с электричеством и отсутствием солярки еду для пациентов и для персонала здесь готовят на костре. Также роддом используется в качестве бомбоубежища.