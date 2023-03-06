Мир 06 марта 2023, 18:50 Сотрудники полиции стали жертвами теракта в Пакистане

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В районе Болан провинции Белуджистан в Пакистане погибли минимум девять полицейских в результате теракта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в понедельник, 6 марта, рядом с автомобилем, в котором находились полицейские, написали «Известия».

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С ранениями различной степени тяжести в больницу доставили 15 правоохранителей. На данный момент место теракта оцеплено. Сообщается, что взрыв совершил террорист-смертник.

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