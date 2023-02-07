Мир 07 февраля 2023, 09:23 Сотрудники погранслужбы Белоруссии назвали опасной ситуацию на границе с Украиной Госпогранкомитет Белоруссии: ситуация на границе с Украиной опасна для РБ РИА «Новости»

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Ситуация на границе Белоруссии и Украины достаточно опасна для республики. Об этом сообщил начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета первой страны Дмитрий Любкин. Он описал ситуацию в южной части Белоруссии в эфире гостелеканала СТВ.

«Там плотность подразделений ВСУ, теробороны и всех остальных наиболее существенна», — заявил Любкин.

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Также он уличил представителей Украины в серьезных провокациях на границе с Белоруссией. По его словам, к рубежам РБ подходят люди без опознавательных знаков. Они нередко поднимают оружие в сторону белорусских пограничников, тем самым провоцируя их.

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Глава оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета РБ отметил, что таких людей невозможно идентифицировать как сотрудников КПП со стороны Украины. Также он отметил, что со стороны этого государства контроль рубежей никто не покидал. Любкин предположил, что на границе Украины с Белоруссией работают помощники разведки первой страны.