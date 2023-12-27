27 декабря 2023, 10:15
Сотрудники МВД изъяли в Калужской области около 30 килограммов синтетических наркотиков
Правоохранители пресекли сбыт свыше 30 килограммов наркотиков в Обнинске
Сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Курганской области по подозрению в сбыте наркотиков. Правоохранители изъяли более 31 килограмма N-метилэфедрона. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Злоумышленник спрятал в арендованном гаражном боксе свертки с запрещенным веществом для дальнейшего распространения.
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«Сотрудники полиции изъяли все свертки с „синтетикой“ и направили на экспертизу, — указали в пресс-службе.
Сотрудники МВД пресекли сбыт криминального товара. Суд арестовал подозреваемого, против него возбудили уголовное дело.
Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сбыте более четырех килограммов наркотиков. Патрульные увидели его на одной из улиц столицы, 50-летний житель города вел себя подозрительно. При виде сотрудников полиции москвич решил скрыться, но правоохранители догнали и обыскали его.
Они нашли у мужчины три свертка с наркотическим порошком. Полицейские провели обыск в доме подозреваемого и отыскали еще несколько килограммов запрещенного вещества.
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