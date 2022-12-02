Мир 02 декабря 2022, 18:43 Сотрудники МИД России возмутились после слов французов о создании спецтрибунала для РФ МИД России: страна возмущена планами Франции по созданию спецтрибунала по агрессии РФ РИА «Новости»

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Россия возмущена планами МИД Франции по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии РФ». Такое заявление сделали представители внешнеполитического ведомства России. Их процитировал ТАСС.

Также сотрудники МИД России обвинили коллег из Франции в замалчивании военных преступлений, совершенных солдатами ВСУ. По мнению представителей внешнеполитического ведомства РФ, европейские дипломаты отказываются рассматривать подобные злодеяния.

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«Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего „специального трибунала по преступлениям агрессии России“, — заявили в МИД РФ.

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Также французам посоветовали создать экспертную группу для анализа военных преступлений, совершенных украинскими солдатами. Кроме того, специалистов рекомендовали направить в регионы, которые попадают под удары со стороны ВСУ.

По словам сотрудников МИД России, у трибунала и подобных ему комиссий никогда не будет юрисдикции над РФ.