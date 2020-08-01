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    01 августа 2020, 03:04

    Сотрудники Microsoft смогут работать удаленно до января 2021 года

    Кирилл Фролов

    Сотрудники корпорации Microsoft, трудоустроенные в США, смогут работать удаленно как минимум до 19 января 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом, сообщил телеканал CNN.
    Сотрудники Microsoft смогут работать удаленно до января 2021 года

    Сотрудникам уже объявили о продлении действующего режима работы.

    Представитель компании сообщил, что Microsoft отслеживает ситуацию в каждом регионе, стране и штате, в котором представлена. И продолжит «подстраивать даты» при необходимости.

    Ранее в Google, по данным СМИ, решили продлить возможность работы из дома для своих сотрудников как минимум до июля следующего года. Amazon продлил удаленный режим до начала января.

    США лидируют по заболеваемости коронавирусом в мире. С начала эпидемии там выявили свыше 4,5 миллиона случаев. По последним данным, в стране умерли 153 268 больных, 1,4 миллиона выздоровели.

    В середине июня, судя по официальной статистике, в Штатах началась вторая волна COVID-19. В день там регистрируют около 70 тысяч новых заболевших.

    Новости SMI.FM