Сотрудники Microsoft смогут работать удаленно до января 2021 года

Сотрудникам уже объявили о продлении действующего режима работы.

Представитель компании сообщил, что Microsoft отслеживает ситуацию в каждом регионе, стране и штате, в котором представлена. И продолжит «подстраивать даты» при необходимости.

Ранее в Google, по данным СМИ, решили продлить возможность работы из дома для своих сотрудников как минимум до июля следующего года. Amazon продлил удаленный режим до начала января.

США лидируют по заболеваемости коронавирусом в мире. С начала эпидемии там выявили свыше 4,5 миллиона случаев. По последним данным, в стране умерли 153 268 больных, 1,4 миллиона выздоровели.

В середине июня, судя по официальной статистике, в Штатах началась вторая волна COVID-19. В день там регистрируют около 70 тысяч новых заболевших.