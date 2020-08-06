Сотрудники МЧС готовятся к приему пострадавших в Бейруте
Начальник госпитального отдела медслужбы отряда «Центроспас» МЧС РФ Алексей Скоробулатов рассказал сайту телеканала «Звезда», что российские специалисты готовятся помочь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте.
По словам Скоробулатова, уже развернуты основные модули, в которых будут располагаться доктора и оборудование.
«В ближайшее время согласуем наше взаимодействие с местным Минздравом», — добавил он.
Отмечается, что сейчас сотрудники МЧС подключают специальное оборудование (стоматологическое, реанимационное, хирургическое), а также аппараты ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких.