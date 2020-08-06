Сотрудники МЧС готовятся к приему пострадавших в Бейруте

По словам Скоробулатова, уже развернуты основные модули, в которых будут располагаться доктора и оборудование.

«В ближайшее время согласуем наше взаимодействие с местным Минздравом», — добавил он.

Отмечается, что сейчас сотрудники МЧС подключают специальное оборудование (стоматологическое, реанимационное, хирургическое), а также аппараты ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких.