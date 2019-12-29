Сотрудники McDonald’s спасли девушку из рук похитителя

Источник фото: Facebook.com/San-Joaquin-County-Sheriffs-Office

Когда девушка вышла из туалета, то сначала хотела сделать заказ за стойкой, но сопровождавший ее мужчина вытолкал ее из ресторана, пояснив, что они воспользуются окошком для автомобилистов. Девушка села за руль и делая заказ она тихо произнесла «помогите мне». В этот момент сотрудники McDonald’s уже звонили в полицию.

Стражи порядка успели на место, когда автомобиль подъехал к окошку с заказом. Полицейские приказали всем выйти из машины. Выяснилось, что на пассажирском сидении сидел ее бывший парень Эдуардо Валенсуэла, который раньше постоянно избивал ее, а теперь, угрожая оружием, похитил. В тот день он потребовал от девушки, чтобы она отвезла его в гости к его семье. Кроме того выяснилось, что оружие, которое он использовал для угроз, было краденым.

В данный момент мужчина уже находится в окружной тюрьме за угрозы, угон автомобиля и кражу оружия.

В McDonald’s пояснили, что все их сотрудники проходят специальные курсы, где изучают признаки людей которые нуждаются в помощи. Речь идет о жертвах насилия или тех, кто попал в руки работорговцев.