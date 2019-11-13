Сотрудники McDonald’s подали в суд на компанию из-за сексуальных домогательств на работе

Коллективный иск, поданный от имени сотрудников McDonald’s, работающих в франшизе в городе Мейсон, был подан несколько дней после того, как президент и гендиректор сети Стив Истербрук был уволен из-за романа с сотрудницей.

Запрет на любовь: почему служебный роман главы McDonald’s закончился фиаско Подробнее

В иске, который был подан в суде штата в округе Ингхам, названа одна истица: 32-летняя Дженна Райс. По ее ловам, она часто подвергалась преследованиям со стороны менеджера ресторана во время работы в McDonald’s в Мейсоне. Это происходило с 2017 года по март 2019 года. Женщина является одним из полусотни работников McDonald’s, которые отдельно подали в суд на компанию по обвинению в сексуальных домогательствах в Комиссию по равным возможностям занятости США.

По словам Райс, генеральный директор заведения был свидетелем преследований в отношении нее и других работников, но не сделал ничего, чтобы пресечь это. Она также рассказала, что видела, как ее коллеги подвергались таким же преследованиям.

Иск должен стать серьезным толчком для того, чтобы заставить руководителей McDonald’s признать «повсеместные проблемы сексуальных домогательств по всей стране», говорится в жалобе.

Уволенному за служебный роман директору McDonald’s заплатят более $8 млн Подробнее

Кроме коллективного судебного иска, экс-сотрудница McDonald’s в Детройте подала отдельное обвинение. В нем женщина утверждает, что после своей жалобы руководству на поступившее от менеджера заведения предложение сексуального характера, она была переведена на другое место и ее часы были сокращены до такой степени, что ей пришлось уволиться с работы.

Ева Сервантез, одна из адвокатов, представляющих рабочих сети быстрого питания, сказала журналистам, что местонахождение McDonald’s в Мейсоне «символизирует системную проблему сексуальных домогательств в McDonald’s по всей стране».

В исковом заявлении сотрудники компании требует компенсаций в размере не менее пяти миллионов долларов, а также политики, требующей, чтобы сеть ресторанов быстрого питания внедрила меры против преследования и создала безопасную систему для подачи жалоб.