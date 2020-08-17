facebook_pixel
    17 августа 2020, 16:58

    Сотрудники китайского ресторана заставляли посетителей взвешиваться перед заказом блюд

    Анастасия Кременчугская

    В ресторане в китайском городе Чанша клиентов заставляли взвешиваться на входе в заведение, и лишь после этого они могли сделать заказ. Об этом сообщил сайт argumenti.ru.

    Вес посетителей записывался в специальное приложение, где выдавалась рекомендация о количестве калорий, которые им можно употребить. А также приложение выявляло, есть ли у человека ожирение. После этого посетитель получал доступ к меню. Тем, у кого весы диагностировали ожирение, меню предлагали в урезанном варианте.

    Полные посетители получали право заказать меньше блюд, чем те, кто был в лучшей физической форме, написал сайт «Мир 24».

    Новые правила вызвали разную реакцию в обществе. Администрация ресторана извинилась за данную меру и объяснила, что новшество введено согласно программе руководства страны по минимизации отходов еды.

    Новости SMI.FM