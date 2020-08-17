Сотрудники китайского ресторана заставляли посетителей взвешиваться перед заказом блюд

Вес посетителей записывался в специальное приложение, где выдавалась рекомендация о количестве калорий, которые им можно употребить. А также приложение выявляло, есть ли у человека ожирение. После этого посетитель получал доступ к меню. Тем, у кого весы диагностировали ожирение, меню предлагали в урезанном варианте.

Полные посетители получали право заказать меньше блюд, чем те, кто был в лучшей физической форме, написал сайт «Мир 24».

Новые правила вызвали разную реакцию в обществе. Администрация ресторана извинилась за данную меру и объяснила, что новшество введено согласно программе руководства страны по минимизации отходов еды.