Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сотрудники КГБ страны освободили фактически из украинского плена несколько десятков белорусов. Трансляция речи белорусского лидера ведется в Telegram-канале «Пул Первого».

Сегодня, 31 марта, Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в «спецоперации КГБ на территории Украины».

«Я благодарен вам за ту операцию, которую вы проели по освобождению наших людей фактически из плена. Несколько десятков белорусских граждан явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей Украины», — рассказал президент Белоруссии.

По его словам, двум людям так и не удалось вернуться домой — они были «нагло убиты».

Лукашенко напомнил свои прежние слова о том, что «если нам не вернут ребят, то мы проведем спецоперацию для освобождения». КГБ поручили подготовить это мероприятие и провести его. Операцию удалось провести без единого выстрела. Александр Лукашенко, обращаясь к сотрудникам КГБ, назвал сделанное ими дело «очень благородным».