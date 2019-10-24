Сотрудники Google заподозрили руководство в шпионаже
Сотрудники компании Google анонимно рассказали, что руководство при помощи специальной программы следит за их действиями, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Bloomberg.
Трое анонимов рассказали, что руководство стремится быть в курсе их разговоров и контролировать «подозрительные события» в их календарях. По их мнению, так они хотят предотвратить протесты работников.
По сообщению «Царьграда», осенью 2019 года сотрудники узнали о создании специальной группы для разработки программы, которая внедрялась бы в браузеры офисных компьютеров.
В Google прокомментировали публикацию о шпионаже подтверждением, что программа есть. Однако ее функция сводится к напоминанию о важных уведомлениях.