Сотрудники Google заподозрили руководство в шпионаже

Трое анонимов рассказали, что руководство стремится быть в курсе их разговоров и контролировать «подозрительные события» в их календарях. По их мнению, так они хотят предотвратить протесты работников.

По сообщению «Царьграда», осенью 2019 года сотрудники узнали о создании специальной группы для разработки программы, которая внедрялась бы в браузеры офисных компьютеров.

В Google прокомментировали публикацию о шпионаже подтверждением, что программа есть. Однако ее функция сводится к напоминанию о важных уведомлениях.