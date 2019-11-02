Сотрудники Google заявили о введении цензуры в корпорации

Руководитель отдела по внутренней политике Google Каран Бхатия опроверг эти заявления и пояснил, что Тейлор не принимал участия в этой работе. Он пояснил, что в этом вопросе идея полностью принадлежит офису президента США.

Однако в конце октября информационный сайт BuzzFeed опубликовал электронные письма Тейлора, в которых он фактически сформировал идею для своей начальницы Нильсен о разделении мигрантов и их детей.

Сотрудники Google заподозрили руководство в шпионаже Подробнее

После появления информации в СМИ сотрудники Google во внутренних чатах фактически обвинили Карана Бахтию в обмане и начали публиковать мемы в которых приводились цитаты из писем Тейлора. По крайней мере два мема удалили модераторы. Часть сотрудников заявила, что такого раньше никогда не было, потому что компания наоборот всегда поощряла открытые дебаты, в том числе во внутренних чатах.

«Это цензура и ничто иное. Они пытаются ликвидировать любую критику в адрес Тейлора во время его работы в правительстве», — заявил один из программистов компании. Это уже второй случай за несколько дней, когда любая попытка поднять вопрос о моральном статусе Тейлора терпит неудачу. В частности, 24 октября перед общим собранием сотрудников модераторы удалили этот вопрос из внутреннего сайта Dory, где сотрудники голосуют по темам, которые они хотят, чтобы руководство обсудило.

Пресс-служба Google Alphabet Inc. официально подтвердила, что несколько мемов и вопрос с сайта Dory удалили модераторы. Там объяснили это новыми правилами, которые начали действовать в августе этого года. Дебаты все еще приветствуются, но не тогда, когда речь идет о троллинге или нападении на коллег. При этом там отметили, что закрытие или удаление тем — это последнее средство, к которому прибегают модераторы.

Сам Тейлор отказался общаться с журналистами. Однако теперь сотрудники Google подняли вопрос о необходимости введения должности модератора во внутреннем общении. Это не первый конфликт простых сотрудников интернет-гиганта и топ-менеджмента. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на анонимных представителей компании, что руководство начало следить за ними при помощи специальной программы. В частности они заявили о прослушивании разговоров и о проявлении странного поведения календарей.