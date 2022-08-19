Сотрудники Google осудили руководство за позицию по абортам

Свыше 650 сотрудников Alphabet — владельца Google — подписали направленную в сторону руководства петицию, в которой осуждают политику компании в отношении искусственного прерывания беременности. Об этом сообщило Reuters.

Google, в числе многих компаний в США, оказывает поддержку желающим сделать аборт сотрудникам. В частности, компания оплачивает поездки в те штаты, где законом разрешены такие операции. Сотрудники, подписавшие петиции, призвали руководство внедрить такие же меры для временного персонала и подрядчиков.

Сотни сотрудников также выступают с требованием прекратить делать пожертвования выступающим против абортов политикам. Кроме того, работники считают, что Google должна изменить свою политику в отношении пользователей, а именно удалять из поисковых результатов ссылки про организации, которые отговаривают людей от абортов. Это, по мнению сотрудников, поможет защитить людей от дезинформации на тему абортов.

Google не стала комментировать документ, при этом в компании добавили, что корпорация не может устанавливать правила для своих подрядчиков, поскольку они — независимые компании.

В конце июня Верховный суд США отменил постановление, которое гарантировало женщинам права на прерывание беременности. После этого штаты начали вводить запрет на аборты. Несогласные с вердиктом суда американцы стали выходить на улицы и устраивать протестные акции.