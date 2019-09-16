  • Сотрудники General Motors объявили общенациональную забастовку в США

    16 сентября 2019, 12:31

    Ольга Чеснокова

    Сотрудники General Motors в Соединенных Штатах объявили общенациональную забастовку, ставшую крупнейшей для автомобильной сферы за десятилетие. На улицы вышли около 50 тысяч человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.

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    Руководители профсоюза United Auto Workers (UAW) большинством голосов проголосовали в поддержку забастовки. Они призвали сотрудников покинуть рабочие места или остаться дома. В результате протесты прошли в понедельник, 16 сентября, на 55 объектах General Motors. Работники закрыли 33 производственных предприятия в девяти штатах США, а также 22 распределительных склада.

    Профсоюз добивается повышения зарплат для работников, гарантии занятости и льгот на фоне попытки GM сократить расходы. Так, компания решила закрыть четыре завода в ноябре. UAW выступил против такого решения.

    В свою очередь, представители GM предложили повысить зарплаты, а также инвестировать семь миллиардов долларов в заводы в США. По их словам, это должно привести к созданию 5,4 тысячи новых рабочих мест.