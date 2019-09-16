Сотрудники General Motors объявили общенациональную забастовку в США

Дональд Трамп раскритиковал намерение General Motors закрыть заводы в трех штатах США Подробнее

Руководители профсоюза United Auto Workers (UAW) большинством голосов проголосовали в поддержку забастовки. Они призвали сотрудников покинуть рабочие места или остаться дома. В результате протесты прошли в понедельник, 16 сентября, на 55 объектах General Motors. Работники закрыли 33 производственных предприятия в девяти штатах США, а также 22 распределительных склада.

Профсоюз добивается повышения зарплат для работников, гарантии занятости и льгот на фоне попытки GM сократить расходы. Так, компания решила закрыть четыре завода в ноябре. UAW выступил против такого решения.

В свою очередь, представители GM предложили повысить зарплаты, а также инвестировать семь миллиардов долларов в заводы в США. По их словам, это должно привести к созданию 5,4 тысячи новых рабочих мест.