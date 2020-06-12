Сотрудники ГБР ворвались с обыском в дом бывшего украинского министра

«Все спят, дети, жена, мама. 6.30 утра. Врывается Госбюро расследований с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — цитирует экс-министра «Царьград».

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заметил, что бывшее правительство страны во главе с Алексеем Гончаруком осуществляло реформы ради лайков в соцсетях.