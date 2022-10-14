Сотрудники галереи Лондона: в ходе акта вандализма пострадала рама «Подсолнухов» Ван Гога | 360°

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Сотрудники галереи Лондона: в ходе акта вандализма пострадала рама «Подсолнухов» Ван Гога

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Британские экоактивистки повредили картину Ван Гога «Подсолнухи». Сотрудники Национальной галереи Лондона оценили ущерб. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал РИА «Новости».

Вандалы плеснули на работу томатный сон. Свой поступок они обосновали протестом против энергетического кризиса в Великобритании, из-за которого «миллионы людей не могут позволить себе разогреть банку супа».

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Сама картина оказалась нетронутой благодаря тому, что она была защищена стеклом. Однако кусок рамы все же пострадал.

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