Сотрудники галереи Лондона: в ходе акта вандализма пострадала рама «Подсолнухов» Ван Гога | 360°

Мир 14 октября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сотрудники галереи Лондона: в ходе акта вандализма пострадала рама «Подсолнухов» Ван Гога

Читать 360tv в

Британские экоактивистки повредили картину Ван Гога «Подсолнухи». Сотрудники Национальной галереи Лондона оценили ущерб. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал РИА «Новости».

Вандалы плеснули на работу томатный сон. Свой поступок они обосновали протестом против энергетического кризиса в Великобритании, из-за которого «миллионы людей не могут позволить себе разогреть банку супа».

Реклама

Сама картина оказалась нетронутой благодаря тому, что она была защищена стеклом. Однако кусок рамы все же пострадал.

Реклама

0 0 0 0 0 0