Сотрудники «Боржоми» в Грузии объявили забастовку

Рабочие заовдов «Боржоми» в Грузии объявили забастовку, требуя улучшений условий труда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации «Объединение профсоюзов Грузии».

Протестующие стоят возле двух заводов «Боржоми». Они требуют восстановить уволенных ранее 49 сотрудников, выплатить зарплаты и заключить со всеми сотрудниками бессрочные договоры. Кроме того, сотрудники выступают против шантажа и запугивания со стороны руководства компании, написало издание «Новые известия».