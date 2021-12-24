Сотрудники Apple устроили забастовку и призвали не покупать продукты компании

Сотрудники компании Apple решили устроить забастовку и призвали людей не покупать продукты компании в знак протеста. Их не устраивают условиях их труда.

«Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда», — сказано в заявлении группы сотрудников, опубликованном в аккаунте Apple Together.

В заявлении, которое они направили руководству компании, рабочие потребовали обеспечить им совсем обычные гарантии: оплачиваемый больничный, необходимую психологическую поддержку и комфортную рабочую обстановку. Пока этого не произойдет, они попросили потребителей продукции Apple не покупать ничего в оффлайн и онлайн магазинах.

Недовольные сотрудники корпорации создали целый сайт, на страницах которого они публикуют свидетельства различных нарушений и размещают открытые письма тем, кто занимает вышестоящие должности. Работников не устраивают не только условия труда, но и дискриминация по расовым и гендерным признакам.