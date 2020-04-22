Сотрудники Amazon устроили масштабную забастовку
Работники складов компании Amazon решили устроить забастовку в США. Они требуют от работодателей обеспечить их средствами индивидуальной защиты во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
Сотрудники собираются уйти на больничный и бастовать из дома. Митинг устроила ассоциация за права рабочих «Объединенные ради уважения».
Забастовка началась 21 апреля и продлится в течение недели. На данный момент в акции участвуют более 300 работников компании.
Amazon заявил, что компания приняла все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников