Сотрудники Amazon устроили масштабную забастовку

Сотрудники собираются уйти на больничный и бастовать из дома. Митинг устроила ассоциация за права рабочих «Объединенные ради уважения».

Забастовка началась 21 апреля и продлится в течение недели. На данный момент в акции участвуют более 300 работников компании.

Amazon заявил, что компания приняла все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников