Мир 29 января 2024, 16:13 Сотрудникам российского отдела ЦРУ запретили использовать Telegram Bloomberg: аналитикам российского отдела ЦРУ запретили пользоваться Telegram Thomas Trutschel / Global Look Press

Читать 360tv в

Специалистам отдела американского Центрального разведывательного управления, специализирующегося на России, запретили использовать настольные компьютеры для доступа к Telegram. О табу на мессенджер узнало агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, интерес аналитиков ЦРУ к Telegram связан с большим количеством публикаций военных блогеров из России.

Реклама

Собеседники Bloomberg отметили, что сотрудникам указанного отдела разведуправления также запретили приносить на рабочее место личные устройства. Если специалисту вдруг надо воспользоваться Telegram, то ему нужно покинуть пределы комплекса ЦРУ, подчеркнул агентства.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над указом об ограничении передачи данных, которые особо важны для нацбезопасности страны, отметил «Коммерсант».