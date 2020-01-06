Сотрудникам «Макдоналдса» запретят флиртовать и выпивать

По информации издания, совместный отдых после работы помогал сотрудникам компании лучше социализироваться, при этом экс-глава «Макдоналдса» Стив Истербрук подобное поведение поощрял. Но после громкого скандала со служебным романом Истербрука, за которым последовало его увольнение с поста главы компании, новый генеральный директор принял решение о запрете панибратских отношений между сотрудниками «Макдоналдса».

«Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером и задавать себе вопрос, соответствуют ли это нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет», — сказал Кемпзински.

Скандал и последующее увольнение президента «Макдоналдс» Стива Истербрука произошли в ноябре 2019 года. Тогда Истербрук был уволен из компании из-за романа со своей подчиненной. После этого случая по собственному желанию покинул свой пост вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст.